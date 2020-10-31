شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشرها جنسيا بزعم طرد الجان».. موظف يغتصب ربة منزل بعد فقدانها الوعي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهال عامل محارة وحماة على دجال استغل انفراده بسيدة أثناء ممارسته لأعمال السحر والشعوذة، وتعدى عليها جنسيا بعد فقدها للوعي بالدقهلية، مدعيا معالجتها روحانيا.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بنشوب مشاجرة بقرية كفر المقدام التابعة لدائرة المركز بين عامل محارة وحماه من جهة وبين موظف في رئاسة مركز ميت غمر .

انتقل الرائد أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من «محمود. ي. غ»، 30 سنة عامل، و«صبيح. ط. ا»، 45 سنة، مبيض محارة طرف أول، ويقيمان بقرية كفر المقدام، وبين «ح. أ»، 42 سنة، موظف برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، وتبين إصابة الأخير بكدمات متفرقة في الوجه.

وبسؤال الطرف الأول «اتهما الموظف بأنه يمارس أعمال السحر والشعوذة، وأنه تدخل في حياة الزوج الأسرية للتفريق بينه وبين زوجته بأعمال السحر وانه استغل انفراده بزوجة الأول وابنة الثاني بحجة معالجتها من أعمال السحر وقام بالتعدى عليها جنسيا منذ ما يقرب من عام».

وباستدعاء الزوجة أكدت أنها ذهبت إلى الموظف في بيته لإحساسها بأنه مصابة بمس أو سحر، وأثناء جلسة العلاج غابت عن الوعي، وعندما أفاقت وجدت أن الموظف عاشرها جنسيا وأوهمها ان ذلك للعلاج الروحاني لطرد الجان، وكان ذلك منذ ما يقرب من عام ولم تخبر أحدا، وعندما علم زوجها ووالدها بالواقعة انهالا عليه بالضرب.

وبسؤال الموظف فيما هو منسوب إليه من اتهامات أكد أنه كان يعالج الزوجة «روحانيا».

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تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.