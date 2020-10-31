شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة بين القبائل على مقاعد «النواب» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت المنافسة فى انتخابات مجلس النواب فى الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة شمال سيناء، والتى يتنافس فيها 31 مرشحًا على المقعدين الفرديين، و5 مرشحين على

مقاعد القائمة.

وضمنت قبيلة السواركة مقعدًا بعد اختيار عايدة السواركة، زوجة الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة، على أحد مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، كما ضمنت قبيلة الأحيوات مقعدًا بعد اختيار النائب السابق جازى سعد على أحد مقاعد القائمة، وضمنت عائلات الشيخ زويد مقعدًا بعد اختيار النائب السابق إبراهيم أبوشعيرة على أحد مقاعد القائمة الوطنية، بجانب ضمان أبناء المحافظات مقعدًا بعد اختيار سامية محمد على أحد مقاعد القائمة، والتى طلبت أن تعمل بشمال سيناء استكمالا لمسيرة زوجها الشهيد، كما ضمنت عائلات قسم أول العريش مقعدًا بعد اختيار النائب السابق رحمى بكير على القائمة الوطنية، حيث إن القائمة الوطنية من أجل مصر ليس لها قوائم منافسة بقطاع شرق الدلتا.

وتغيب عن المشهد السياسى قبيلة الترابين، إحدى أكبر وأقوى قبائل شمال سيناء، بينما انقسمت قبيلة الفواخرية على نفسها بعد ترشح 6 من أبنائها لنيل مقعد فى مجلس النواب، إذ يرى كل من المرشحين أحقيته فى الترشح طبقًا للاتفاقات السابقة بين أبناء الأفرع الثلاثة، وكذلك انقسمت قبيلة البياضية على نفسها بعد ترشح 5 من أبنائها، كذلك قبيلة الأخارسة بعد ترشح 4 من أبنائها، كما ترشح اثنان من عائلة الكاشف بقسم رابع العريش.

وتكرر المشهد مع أبناء المحافظات، فقد ترشح 2 من أبناء المحافظات فى الدائرة الأولى بالعريش، كما ترشح 3 آخرون فى الدائرة الثانية ببئر العبد، ما يزيد الأمور صعوبة.

وفى قراءة سريعة للمشهد الانتخابى بشمال سيناء نجد أن مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بشمال سيناء ضمنوا المقاعد النيابية من الجولة الأولى بسبب عدم وجود قوائم منافسة لها فى قطاع شرق الدلتا، بينما تشتعل المنافسة على المقعدين الفرديين فى الدائرتين الأولى والثانية.

وبالنسبة للمقعد الفردى بالدائرة الأولى أصبح قريبًا من قبيلة الفواخرية التى ترشح منها 6 أشخاص، من بينهم مرشح مستقبل وطن، حيث من المرجح أن تكون الإعادة بين مرشح مستقبل وطن وأحد أبناء القبيلة أو أحد المنافسين الآخرين.

أما بالنسبة للمقعد الفردى بالدائرة الثانية فالمنافسة ستكون شرسة بين قبيلة الأخارسة التى تم اختيار أحد أبنائها مرشحا لمستقبل وطن، وقبيلة البياضية التى تم اختيار 2 من أبنائها لعضوية مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس، وقبيلة الدواغرة التى أعلنت دعمها بالكامل لمرشحها النائب البرلمانى المخضرم لعدة دورات سابقة.

Advertisements

ويتنافس على مقعد الدائرة الأولى، التى تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش ورفح والشيخ زويد، 19 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا، بينما يتنافس على المقعد المخصص للدائرة الثانية، التى تضم أقسام الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبد ورمانة، 12 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا.