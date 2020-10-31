شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار: «الناس لا تطبق الإجراءات الاحترازية ومابتعملش حاجة تستاهل عليها كرم ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، أن كل الجامعات حملت المناهج على منصات التعلم الإلكتروني لأنها اكتسبت خبرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الغلق في التعليم يضر أكثر مما يفيد، مؤكدا أنه لا يميل لفكرة الإغلاق التام للدراسة، ولن تتعطل الحياة مرة أخرى كما حدث في مارس.

وأكد عبدالغفار أن مصر تسيطر على الموقف بشأن أزمة «كورونا»، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تعلن أن الإصابات بكورونا محدودة جدا.

وأردف: «لا زلنا في بواقي المرحلة الأولى والزيادة في أعداد الإصابات غير مقلقة.. ومستعدون للتعامل مع أي زيادة في الإصابات».

وتابع: “الناس ملبتعملش حاجة تستاهل عليها كرم ربنا بعد التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم الناس تعمل اللي عليها ولا تتهاون وتاخد إجراءاتها الاحترازية”، مضيفا: «اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضروري.. واحنا مش هنمشي ورا كل واحد علشان نخليه يلتزم بالإجراءات».

واختتم: «سيتم إجراء التجارب على المتطوعين باللقاح المصري ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكدا أن التجارب كانت مبشرة جدا.

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