شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تستعد لمعركة الجولة الثانية فى ١٣ محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأحزاب استعداداتها للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقرر إقامتها السبت والأحد المقبلين فى محافظات المرحلة الثانية، وكثفت غرف العمليات تحركاتها لحشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.

وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يواصل مبادرته «لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح»، لحث المواطنين فى كل المحافظات للمشاركة الإيجابية بالمرحلة الثانية للانتخابات فى محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأشار، فى بيان أمس، إلى أن مبادرته حققت نجاحًا كبيرًا فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين بالنزول والمشاركة، وهذا يؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه أهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار من يمثلهم فى أهم جهة رقابية وتشريعية فى البلاد.

وتابع رئيس الحزب «الهدف خلال الأيام الجارية هو استمرار العمل على الأرض فى الشارع من خلال الأمانات المختلفة وكوادر وشباب الحزب، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية، والتأكيد على اختيار مرشحين قادرين على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فى البرلمان القادم، وهو ما يتطلب نزول المواطنين بكثافة للمشاركة فى المرحلة الثانية». ودعا حزب الشعب الجمهورى المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية والتواجد بكثافة أمام اللجان، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، ووجود برلمان يكون قادرا على تلبية طموحات الشعب المصرى.

من جانبه، قال النائب فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد استعد لحشد المواطنين للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب من خلال مرشحيه كل فى دائرته بضرورة النزول، باعتبار أن المشاركة واجب وطنى، وأضاف أن الحزب سيقوم عن طريق قياداته بالمشاركة فى المؤتمرات التى يعقدها مرشحوه بالمحافظات والقرى والنجوع إلى جانب الدعاية الإعلامية للمرشحين عن طريق صحيفة الحزب والسوشيال ميديا.

فيما قال المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالحزب، إن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات النواب وتلقى المخالفات، بالإضافة إلى أن الحزب يقوم بعدد من حملات طرق الأبواب لحث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات بالمرحلة الثانية، وأكد أن الحزب سيقوم بالدعوة من خلال مؤتمرات مرشحيه المواطنين للنزول إلى لجان الانتخابات.

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وأوضح اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن «الحزب يقوم بحملات توعية للناخبين فى انتخابات النواب من قبل المرحلة الأولى وهو نفس المنوال الذى نسير عليه بمطالبة المرشحين بالنزول فى القرى والنجوع والمدن لتوعية الناس بأهمية المشاركة فى الانتخابات»، وأكد أن المواطن ما زال لا يدرك أهمية صوته وأنه شريك أساسى فى صنع سياسات المرحلة القادمة وهذا ما يجب أن يدركه وأن عليه واجبًا يجب القيام به.