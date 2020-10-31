شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد ختام زيارته إلى بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، والوفد المرافق له، إلى القاهرة، بعد ختام زيارته التي أجراها للعاصمة العراقية بغداد اليوم، شارك خلالها في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال.

وتناولت أعمال اللجنة المشتركة المصرية/العراقية عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

وفي ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على 15 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.