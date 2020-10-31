شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» ينعى فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة. وقال فائق، في تصريحات صحفية، إنه برحيل الفقيدة فقد الوطن إحدى الشخصيات النسائية الفريدة، التي أثرت في الحياة العامة، وأخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية. وأضاف: «عملت الراحلة بجهد ومثابرة لإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها لدعمها للحصول على حقوقها». ويتقدم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بخالص تعازيه ومواساته لأسرتها وتلاميذها ولكل العاملين في دعم حقوق المرأة المصرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فائق» ينعى فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.