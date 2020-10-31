شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل بين غرفتي عمليات البحر الأحمر والمنيا للتعامل مع الطقس غير المستقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات بالبحر الأحمر، التواصل مع غرفة عمليات المنيا، مع تواجد عاصفة ترابية على طول طريق الشيخ فضل/ غارب «البحر الأحمر»، وسقوط أمطار غزيرة بالكيلو 40- 60. محذرة من الحركة المرورية، ومطالبة بغلق الطريق ووقف الرحلات لحين تحسن الأحوال الجوية.

كما أعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر، في بيان لها وزع على غرف العمليات بمحافظات الصعيد، سقوط إمطار متفرقة بطريق سفاجا / قنا الكيلو 40، وعلي طريق القصير / قفط الكيلو 80.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اصدر قرارا بوقف الحركة المرورية، والتنسيق المستمر مع مسؤولي البحر الأحمر، في أعقاب سقوط أمطار بالكيلو 80 مركز بني مزار، شمال المنيا.

وكلف المحافظ، رئيس مركز بني مزار، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل التابعة للمركز، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإخطار مرفق الإسعاف. باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حركة السيارات، والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المواقف لمنع الرحلات على طريق الشيخ فضل / رأس غارب.

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