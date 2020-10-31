شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة «نبي الرحمة».. «الأشراف»: الرسول اتصف بالصدق والأمانة قبل الإسلام وبعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نقابة الأشراف، أن بعثة النبي (ص)، كانت رسالة ربانية لإتمام مكارم الأخلاق.

وأوضحت النقابة، خلال الرسالة الثانية لحملة «نبي الرحمة»، أن النبي (ص) كان يٌعرف في الإسلام وقبله بصفتي الصدق والأمانة، ولا يمكن لأى بشر على وجه الأرض في عهده أو قبل نزول الوحي عليه، أن ينكر تلك الصفتين على نبي الله.

وأشارت نقابة الأشراف، إلى أن هرقل عظيم الروم قال عن الرسول (ص): «استحالة كذبه على الله لأنّه لم يكذب على الناس قطّ» وهذه شهادته من عدوه.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه، إن النبي (ص) كان أصدق الناس في كلامه ولم يكذب على أحد قط، ويقول ابن القيّم «أصدق الناس لهجة، هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط دع شهادة أوليائه كلّهم له به، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرةٍ ولا كبيرة».

وأكدت النقابة أن النبي (ص) اتصف بالأمانة في جميع أُمور حياته، وأطلق عليه قومه لقب الأمين قبل بعثته، وكان الحُكم بين قبائل قريش حينما اختصموا في وضع الحجر الأسود، كما أن زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كان لأمانته.

ومن أمانته بعد البعثة تبليغه للرسالة التي كلّفه الله تعالى بها كاملة وتحمل التعب والمشقة في سبيل تبليغ الرسالة.

وأطلقت النقابة حملة «نبي الرحمة» للدفاع عن الرسول (ص) ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

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وقال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن حملة «نبي الرحمة» ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد نقيب الأشراف أن حملة «نبي الرحمة» صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة التي نقلها لنا صحابته الكرام في السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة.