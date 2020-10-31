شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الجُزر الوسطى بالسياحية الأولى في 6 أكتوبر.. والأهالى يطالبون بصيانة الحدائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الزراعة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، برعاية المهندس شريف الشربينى رئيس الجهاز، بزراعة الجزر الوسطى بالسياحية الأولى، تحت إشراف كلا من المهندس هشام جعفر وعمر عبد السلام وعلى عبد الغنى. يأتى ذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة. وطالب أهالى المدينة بتعميم التجربة بزراعة وتشجير الحدائق المهملة فى الحى السادس فى كافة المجاورات وحدائق إسكان الشباب، وإجراء الصيانة الدورية للحدائق التى تم زراعتها ثم ماتت نتيجة الإهمال. كما طالب سكان المناطق العمرانية الشمالية حتى حى الجناين بزراعة الحدائق المهملة أسفل العمارات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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