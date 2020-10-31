شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد منطقة 800 فدان.. ومشروع دجلة بالمز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قطاع (أ) بمنطقة 800 فدان، وذلك للوقوف على استكمال كافة المرافق بالقطاع، ومدى جاهزيته لفصل الشتاء، كما التقى عدد من المواطنين والشركة المنفذة (معمار المرشدى) بمشروع دجلة بالمز، للوقوف على المعوقات وشكاوى وطلبات المواطنين بمراحل المشروع المختلفة

ووجه «النجار» بحل كافة مشكلات السكان والنظر في طلبات المواطنين، وسرعة استكمال تنفيذ المبانى الخدمية، ودراسة طلب عمل سور، وفقا للضوابط المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية.