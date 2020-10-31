شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلى في معدلات الخصوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ديزيري لبيب، مديرة مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن، إن المستهدف هو السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل» للفئات الأولى بالرعاية، وعددهم مليون و130 ألف أسرة، متواجدون بمحافظات الصعيد والجيزة.

وأضافت الدكتورة ديزيري لبيب، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن المحافظات الأكثر فقرا هي الأعلى في معدلات الخصوبة، وحاليا يتم استهداف السكان الذين انتقلوا من العشوائيات إلى مدن مطورة، لتغيير سلوكهم العشوائي وتطوير فكرهم.

وأكدت أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا عن طريق التعاقد مع جمعيات أهلية وعددها 108 جمعيات، وتم افتتاح 64 عيادة تنظيم أسرة، ومن أهم المحاور التي يتم العمل عليها هي التوعية بعدم زيادة الإنجاب، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أنه يتم عمل ندوة أسبوعية للتثقيف المجتمعي بالتوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب العيادات المتخصصة لتنظيم الأسرة، موضحة أن الحملات التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التضامن لها تأثير كبير جدا في انخفاض أعداد الإنجاب.

وتابعت: المشروع سوف يتضمن 20 محافظة بدءا من العام المقبل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية الموزعة على محافظات الجمهورية سواء إعلاميا أو إذاعية أو إعلانية.

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