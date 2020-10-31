شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب توقف الدوريات البحرية.. الصيد الجائر بالشباك يدمر الشعاب المرجانية بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من العاملين بالأنشطة البحربة والغوص بالبحر الأحمر، تدمير مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية، بسبب الصيد الجائر بالشباك المخالفة، داخل محمية الجزر الشمالية بمنطقة العرق والفانوس، وأن هذة الأعمال مخالفة لقانوني البيئة والمحميات.

وأكد العاملون بالغوص بالغردقة، أن هناك تزايد في أعمال الصيد الجائر، بسبب توقف أعمال الدوريات البحرية الخاصة لباحثي البيئة، بإدارة المحميات الطبيعية بمنطقة الغردقة، وذلك بسبب انتهاء التراخيص الملاحية الخاصة باللنشات، حيث رفض مسؤولو مكتب التفتيش البحري بالغردقة، إصدار تراخيص ملاحية لعدد من اللنشات التي تعمل في الدوريات البحرية، بإدارة محميات البحر الأحمر لافتقادها أحد شروط الترخيص، لعدم وجود وظيفة «ميكانيكي بحري» على كل لنش، حسب شروط الترخيص، التي تقررها هيئة السلامة البحرية، حيث انتهت التراخيص الملاحية لعدد من اللنشات.

وأكد العاملون بالأنشطة البحرية أن إدارة المحميات الطبيعية، أصبحت لا تقوم بأي دوريات بحرية داخل محميات البحر الأحمر بالغردقة، مما عطل متابعة المرور على مناطق المحميات الطبيعية، ومناطق الغوص والأنشطة البحرية ومناطق الشعاب المرجانية والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر بشباك مخالفة، ومنع أي تعديات أو أعمال بيئية مخالفة، وتطبيق قانوني البيئة، والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.