شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان فى السودان لبحث التعاون العسكرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القاهرة صباح أمس، متجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية.

كان فى استقبال رئيس الأركان لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لمصر والسودان. ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الزيارة، العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.