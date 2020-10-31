شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون عددا من المشروعات بالبياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور .

كما قام رئيس مركز ومدينة البياضية والشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمركز بغرض التعرف عليها وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

وتم إعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد استقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، حيث رحب بهم على أرض محافظة الأقصر، وتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم المهني، ووجه بتقديم كافة أوجه السبل لتسهيل مهمتهم خلال فترة التدريب، من خلال البرنامج المعد سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.