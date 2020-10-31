شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكشف شروط الالتحاق بجامعة الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الدولة بجودة العملية التعليمية.

وقال وزير التعليم العالي، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان: «تحقيق العائد المادي من إنشاء جامعة الملك سلمان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 25 عامًا، لكن الدولة تهتم هنا بالاستثمار في البشر وليس العائد المادي».

وأوضح أن الجامعة وضعت شروط اختيار طلابها قائلًا: «يعني ممكن يبقى طالب جايب 99% ولا يقبل لأن الجامعة تجري اختبارا في التخصص واللغة، فضلًا عن امتحان قادم من بريطانيا»، مشيرا إلى أن الجامعة ضمت طلابًا عبر مِنح دراسية مجانية أعلنها الرئيس السيسي، فضلًا عن مِنح من البنك الأهلي.