شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الرئيس السيسى صدق على إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق اليوم السبت، على 15 جامعة أهلية جديدة، ومنها جامعة سوهاج الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة أسوان الأهلية، وهذه طفرة كبيرة، مؤكدا أن القصة ليست قصة جامعات، ولكنها برامج وأعضاء هيئة تدريس لأن المنظومة متكاملة.

وأكد وزير التعليم العالى، خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على 6 جامعات تكنولوجية جديدة، خلال العام القادم سنفتتح عددا منهم، غير الثلاث جامعات التى تم افتتاحها من قبل، والموجودين فى شرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد، وفى الأقصر، ومدينة السادس من أكتوبر، وفى منطقة بدر، ومنطقة برج العرب الصناعية.

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وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن نفس اهتمام الدولة بالجامعات الجديدة يماثل اهتمامها بالجامعات الحكومية، لأن هناك 3 ملايين طالب موجودين، وأن أكثر من 80% من الطلاب فى مستوى التعليم العالى، يلتحقون بالجامعات الحكومية المجانية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين بدأوا الدراسة بجامعة الملك سلمان خلال الفصل الأول يصل إلى ألف طالب.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن مصر تفتتح جامعات في ظل أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعد تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن مصر أضافت ما يقرب من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.