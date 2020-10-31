شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: العائد الاستثمارى لجامعة الملك سلمان سيظهر فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الزيادة السكانية لم يتواكب معها زيادة فى مقاعد الطلاب فى الجامعات سيكون هناك مشكلة، موضحاً أنه ولأول مرة نرى دولة متمثلة فى قيادة سياسية وحكومة تركز على بناء الإنسان، والإيمان بأهمية العلم وبناء المستقبل هو ما رأيناه اليوم، ومشيرا إلى أن حجم الإنشاءات ضخم جداً، وهي جامعات ذكية من الجيل الرابع، كما أن العائد الاستثماري سيظهر في المستقبل، وهي جامعة غير قابلة للربح وما يدرك من المصاريف البسيطة قادر على التحديث والصيانة وهي منظومة غير قابلة للربح.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن اليوم تم افتتاح جامعة الملك سلمان، وجاء وعد الرئيس بأن يكون التعليم ليس بناء ومباني فقط، قائلا:" قبلنا التحدي في الوقت الذي يرتبك فيه العالم بسبب فيروس كورونا كنا نعمل على قدم وساق لكي ننهي إنشاءات الجامعة".

وتابع عبد الغفار، أن الوزارة بدأت الدراسة وكل الطلبة موجودين في أماكنهم، كما أن جامعة الملك سلمان بها 3 فروع سيصلون إلى 18 كلية و56 برنامجاً، أنشأنا كلية للفندقة يستطيع الطالب من خلالها أن يتدرب داخل الكلية وداخل الفنادق والمنتجعات.

وأكمل وزير التعليم العالي، أن هناك كلية هندسة العمارة حتى يكون هناك مكان للعمارة الإسلامية والقبطية، قائلا:" تدور التنمية الحقيقة حول مجتمعات بها جامعات وبها مدارس، والجامعة تجعل حولها مجتمع تنويري كامل يدور حولها".