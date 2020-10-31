شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة: قطر ستدفع أموالا طائلة بعد كشوف العذرية على المسافرات بمطار حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الإعلامية لميس الحديدى عن قطر التي تتحدث عن حقوق المرأة وتتربص لأى حادث يحدث داخل مصر، مشيرة إلى أن السلطات القطرية عثرت على طفل رضيع داخل كيس بلاستيكى تحت القمامة بمطار حمد الدولى، وقامت السلطات القطرية بعمل كشف أمراض نساء وكشف رحم بعد نقلهن بسيارات إسعاف إلى جراج.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال مداخلة مع بررنامج كلمة أخيرة عن قطر ستدفع أموالا طائلة جراء هذا الإجراء، وهى بدأت فورا بالبيان الرسمي لأن هذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان لأنه عرض ناس للكشف بدون إرادتهن كشوف عذرية بلا إرادة وهم لا يقبلون هذه الكشوف، وهو يحاول التغطية على حدث وحاولوا زيارة البرلمان الأسترالى وأستراليا رفضت زيارة السفير القطرى للبرلمان.

وتابع: هذه نظرة متعالية جدا على بقية البشر هم لا يستطيعون إجراء الكشف الطبي هذا على سيدة قطرية من الأسرة المالكة فقط ولكنه يتجاوز في حق السيدات القطريات فقد حرمت 6000 أسرة قطرية من الجنسية.