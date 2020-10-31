شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بمصر: لأول مرة أري تخصص زراعة الصحراء في جامعة الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، الدولة المصرية على افتتاح عدد من المشاريع التنموية في منطقة سيناء، قائلا:" مبروك للبلدين الشقيقين وأهنئ مصر على افتتاح اليوم المشاريع التنموية في سيناء، والتي شملت عدة مشاريع منها جماعة الملك سلمان كأول جامعة تنشئ في جنوب سيناء".

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وأضاف السفير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنهم رأو اليوم صرح تعليمي متطور، ومنشأ بأحد الأنظمة التعليمية في العالم والمتطورة حول العالم، كما أن التخصصات الموجودة في الجامعة وفروعها هي تخصصات تنسجم مع بيئة الجامعة وتخدم التنمية الشاملة لمصر والسعودية والعالم.

وتابع أسامة نقلي، أنه ولأول مرة يوجد تخصص زراعة المناطق الصحراوية، مؤكداُ على أنه ولأول مرة يشاهد ذلك التخصص والمناطق العربية بها صحراء كثير ومثل تلك التخصصات تشكل طفرة ونمو، قائلا:" حضر أمير تبوك نيابة عن ولي العهد ووزير التعليم في الملكة وشئون الإفريقية ونائب رئيس صندوق التنمية السعودي".