شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى لحقوق المرأة: "البنت اللى بتسيب البيت بتبقى ضحية إهمال عاطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الإحصائيات لابد أن نحصل منها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقط، مشيرة إلى أنه تأتي لها يوميا حالات ولكنها تحتاج إلى التأكد منها، وقالت: "معظم الحالات اللي بتسيب البيت اللي بتجيلنا بتبقى ضحية إهمال عاطفي في البيت، وفي نوع تاني بيسيب البيت فعلا علشان يسمع كلمة حلوة من الناس".

Advertisements

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "البنات اللي بتسيب البيت اللي المفروض يتسأل فيها هو الأسرة، الأب والأم، لأنهم المسؤولين بشكل مباشر عن اللي حصلها، وخلوا بنتهم موجودة في سجن أو معتقل، وعلى سبيل المثال البنت بتاعت إسكندرية، الأمن بذل جهد كبير على ما وصل إليها، ولما وصل ليها سلمها لأهلها، لكن المفروض البنت مكنتش تسلم ليهم لأنهم سبب رئيسي في اللي حصلها".

وقال: "لما بيجلنا بلاغ من بنات بتعاني من العنف الأسري، بنتواصل مع أهلها لما الوضع بيبقى بسيط ويمكن السيطرة عليه بالكلام، أما في الحالات الصعبة، فممكن استقبال الحالة في بيت الفتيات التي تعاني من العنف الأسري، إحنا محتاجين آليات جديدة لتنفيذ القانون تكون أفضل من الحالية، ونشوف قدرات وإمكانيات لجان المرأة الموجودة في المحافظات، وهي لجان لا حول لها ولا قوة".