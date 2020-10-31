شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الإستعداد القصوى على شواطئ البحر المتوسط لاستقبال "النوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطىء، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة لرفع درجة الإستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة.

أضاف حنا، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والاحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات "مركزية" بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، كما يتم التنسيق والتواصل أول بأول و المتابعة الجيدة والإبلاغ فوراً بأى ملاحظات أو مشكلات ان وجدت، بالاضافه الي إعداد سيناريوهات مسبقة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ .

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يشار إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تهديداً كبيراً للعديد من المدن الساحلية في العالم وبخاصة مناطق دلتاوات الأنهار والمناطق الساحلية منخفضة المناسيب، كما هو الحال فى 5 محافظات ساحلية مصرية مواجهة لساحل البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة).

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 1.8 مليار جنيه لحماية السواحل الشمالية بالدلتا والإسكندرية ومطروح منها مليار جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية، بالإضافة إلي التعاون مع مرفق البيئة العالمي وصندوق الانماء العالمي منحة لعمل دراسات لكيفية تأقلم الدلتا مع التغيرات المناخية ومن اهداف المشروع عمل مشروعات تجريبية تكون تكلفتها رخيصة حيث ان حماية الدلتا يستنزف المزيد من الأموال.