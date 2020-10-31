شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: ميزانية الوزارة ستكون 120 مليار جنيه وماكناش نحلم بهذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن وجود الإرادة والتمويل والمتابعة اليومية أدت لإنجاز جامعة الملك سلمان فى أقل من 3 سنوات منذ إن كانت أرض صحراء حتى تحولت لهذا الكيان الفخم، مؤكدا أن حجم ميزانية وزارة التعليم الحالى يتجاوز الـ 120 مليار جنيه فى الفترة المقبلة، متابعا "الرقم ده لم نكن نحلم به من قبل".

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إلى أن الوقت الذى يحتاجه إنشاء أى جامعة لا يقل عن 10 سنوات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنهم يهتمون ببرامج السياحة والضيافة فى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، مؤكدا أن الاستثمار فى التعليم هو الاستثمار بمستقبل مصر.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن مدرجات جامعة الملك سلمان من أرقى المدرجات على مستوى العالم.

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وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التقنيات الحديثة داخل الجامعة تتيح إعداد محاضرة لأستاذة مصريين وعلماء بالخارج للطلاب داخل الجامعة، وأنه يجب أن يفخر الجميع بالجامعات التى يتم إنشائها، فجامعة الملك سلمان ضمن الجامعات الذكية التى تهدف لتحقيق الريادة محليا وإقليما وعالميا.

وأوضح أن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن جامعة الملك سلمان توفر أنشطة طلابية متطورة وملاعب وحمامات سباحة، موضحا أنه يتم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة فى حياة الطلاب داخل الجامعة لتحقيق أهدافهم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات القومية التى سيتم افتتاحها قريبا.