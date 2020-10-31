شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 3 صروح تعليمية ضخمة فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه لم يمر علينا منذ زمن طويل إدارات وحكومات مهتمة بملف التعليم مثل ما يوجد الآن، فنحن الأن أمام فرصة تاريخية لن تعوض، فصرح جامعة الملك سلمان الموجودين به الآن بهذه الفخامة والضخامة والتي شهد بها الوفد السعودى الذى كان موجود اليوم، دليل قوى على أن الدولة تؤمن بأهمية العلم فى بناء الإنسان المصرى الحديث سواء فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، حتى نكون موجودين اليوم فى هذا المكان بمحافظة جنوب سيناء، من يصدق أن محافظة جنوب سيناء التى لم يكن بها أي جامعة تعليمية تابعة للتعليم العالى، بها الآن 3 صروح تعليمية ضخمة فى شرم الشيخ وبمدينة الطور ورأس سدر، وكل صرح منهم يصلح لأن يكون جامعة فى ذاته، مشيرا إلى أنهم الآن داخل أصغر جامعة فى الثلاث جامعات.

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وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإضافة الجامعات الجديد، ليس فقط فى أننا نقوم بإنشاء منشأة، ولكن الحكاية أكبر بكثير، فأولا جامعة الملك سلمان تعد من الجامعات الذكية، وكل المبانى الموجودة من خلال إدارات الجامعة، سواء فى منظومات التعلم الإلكترونية، ومنظومات إدارة البرامج التعليمية، أو نظام إدارة الجامعة نفسها، بشئون طلابها بالأنشطة الطلابية، كل هذا مغطى بشكل إلكترونى ذكى.