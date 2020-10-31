شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: لا أميل للغلق الكلى للدراسة "ضرره أكثر من نفعه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأضاف أن كل الجامعات حملت المناهج على منصات التعلم الإلكتروني، لأنها اكتسبت خبرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الغلق في التعليم يضر أكثر مما يفيد، مؤكدا أنه لا يميل لفكرة الإغلاق التام للدراسة، ولن تتعطل الحياة مرة أخرى كما حدث في مارس.

وأكد خالد عبد الغفار، على أن مصر تسيطر على الموقف بشأن أزمة كورونا، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تعلن أن الإصابات بكورونا محدودة جدا.

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وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا زلنا في بواقي المرحلة الأولى والزيادة في أعداد الإصابات غير مقلقة، مؤكدا مستعدين للتعامل مع أي زيادة في الإصابات.

وأوضح خالد عبد الغفار، "الناس مبتعملش حاجة تستاهل عليها كرم ربنا بعد التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية ولازم الناس تعمل اللي عليها ولا تتهاون وتاخد إجراءاتها الاحترازية"، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضروري "إحنا مش هنمشي ورا كل واحد عشان نخليه يلتزم بالإجراءات".

واختتم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم إجراء التجارب على المتطوعين باللقاح المصري ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن التجارب كانت مبشرة جدا.