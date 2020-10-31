شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: برامج الجامعات الأهلية تتماشى مع سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليقا على افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إن الجامعة بها بنية تحتية قوية بتقنيات عالمية كبيرة، مؤكدا أن برامج الجامعات الأهلية تتماشى مع سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن "تطوير وإنشاء الجامعات الأهلية لا ينسينا الجامعات المصرية العريقة، فهناك اهتمام كبير بالجامعات المصرية الحكومية"، مضيفا أن جامعة الملك سلمان سيكون بها ألف طالب على نهاية الترم الأول من العام الدراسى.

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وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن أكثر من 80% من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين بدأوا الدراسة بجامعة الملك سلمان خلال الفصل الأول يصل إلى ألف طالب.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، "مصر تفتتح جامعات في ظل أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعد تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن مصر أضافت ما يقرب من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية ما بين ين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.