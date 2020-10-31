مصرع عامل وإصابة ٣ داخل بالوعة صرف بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، داخل بالوعة صرف صحي بالعياط. تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوجود ضحايا داخل بالوعة صرف. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء مباشرة ٤ عمال لأعمال تطهير البالوعة لقي أحدهم مصرعه مختنقا، وأصيب ٣ آخرون. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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