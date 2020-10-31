دهسه قطار ونش.. نجاة سائق توك توك من الموت بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجا قائد مركبة توك توك من الموت إثر دهس قطار "ونش" للدراجة ذات الثلاث عجلات بمركز البدرشين، السبت. تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارةمن إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بشريط السكة الحديد. وتبين بالفحص أنه أثناء سير توك توك بالطريق، تصادف قدوم قطار ونش، فدهس التوك توك وأصيب قائده. ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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