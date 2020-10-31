القضاء الإداري يُعيد تعيين ٢٠٠ بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى، بتأييد الحكم الصادر في إبريل ٢٠١٩ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة ، ورفضت المحكمة طعن الهيئة.

وتضمن الطعن رقم ٧٤٦٣/٥١ المقام من النيابة الإدارية على إعادة حوالي ٢٠٠ موظف المستبعدين عن العمل، المطالبة بإلغاء الحكم الصادر، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم، وهو ما تم رفضه من المحكمة.

بداية الواقعة عام ٢٠١٧، عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧ وحمل الرقم ٢٠٦ ، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق، تم سحب قرار التعيين بتاريخ ٢ يوليو من نفس العام، ووقف القرار، مما دعا الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم .

ومن المنتظر أن تصدر أحكام أخرى في ذات الشأن، لعدد آخر من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، والذي قدر عددهم بحوالي ٦٠٠ طاعن، وتم تحديد جلسات متنوعة لنظر الطعون والفصل فيها.