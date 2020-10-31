"رسالة من 2030".. القوى العاملة تكشف الطريقة الوحيدة لمعرفة مستحقي منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، طريقة معرفة أسماء المستحقين لمنحة الـ500 جنيه التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من وباء كورونا المستجد.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية SMS"، التي يتلقاها المستحق من رقم 2030، عبر رقم هاتف المحمول الشخصي المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وأشار المصدر، إلى أنه حرصًا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس السيسي لـ3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

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ومن المتوقع صرف الدفعة الرابعة لمنحة الـ 500 جنيه، أول شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى، عقب الانتهاء من تدقيق البيانات واختيار الأسماء المستحقة والمتضررة بالفعل من فيروس كورونا.

وتتوقف الأسماء المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، على الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والذين يعملون في قطاعات غير منتظمة ولا يتمتعون بنظام تأميني.

يذكر أن عدد الذين سجلوا تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، بلغ نحو 6 ملايين و22 ألف عامل على مدار 6 أيام، على أن تقوم اللجنة المُشكلة من (مجلس الوزراء- وزارة القوى العاملة- وزارة التخطيط- وزارة الاتصالات- وزارة التموين)، بتنقية كشوف أسماء المتقدمين للحصول على "الدفعة الرابعة" من المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستحقين عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

وكانت وزارة القوى العاملة، نفت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.