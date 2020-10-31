​للقضاء على السنتاتر.. مراجعة الكيانات التعليمية غير المرخصة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة بالمحافظة، والكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها.

وشمل قرار محافظ الجيزة، أن تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعضوية ممثلين عن المكتب الهندسي والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وممثل عن مديرية أمن الجيزة.

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أشار راشد إلى أن اللجنة ستختص بتنظيم ومراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة، والكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة، ووضع ضوابط لتشغيلها تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلزام أصحابها بسداد مصروفات سنوية مناسبة، لحين دراسة مدى إمكانية توفيق أوضاعها القانونية من عدمه.

ولفت إلى أنه سيتم وقف إصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئي وأي استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة، قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحصر المراكز الخاصة، التي زاولت نشاطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد المحافظ أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة نحو تلك الكيانات التعليمية، والتي انتشرت بشكل عشوائي، للقضاء على مافيا السناتر والكيانات التعليمية المخالفة والاستغلال الجشع للطلاب، وضمان الرقابة الصارمة للمحتوى التعليمي المقدم.