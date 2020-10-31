رئيس الأركان يبحث التعاون المشترك في الخرطوم.. ويلتقي وزير الدفاع السوداني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم السبت، مباحثات بالخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

واستهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني مؤخرًا إلى القاهرة، وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة.

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وبدأت المحادثات بلقاء ثنائي مع رئيس هيئة الأركان السودانية، حيث أكد الجانبان خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان، أعقبه اجتماع موسع لوفدي البلدين تم خلاله استعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكري الحالي، وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى البلدين فى مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

وأكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقيدة القوات المسلحة في اعتبار القدرات العسكرية رصيدًا للسودان واعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيدًا لمصر.

والتقى رئيس الأركان وزير الدفاع السوداني، حيث استعرض الجانبان خصوصية الروابط التي تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكري المشترك، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غدًا بعقد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني للتنفيذ.