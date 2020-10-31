شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة طريقي المحكمة ومكتب البريد الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتوسعة طريق المحكمة الممتد حتى المزلقان الاوسط ،وطريق مكتب البريد الرئيسي المجاور لمديرية أمن كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية، وحركة المواطنين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الأعمال الجارية لتوسعة الطرق بمدينة كفر الشيخ، لتيسير حركة السيارات، وحركة المرور، مؤكداً جاري توسعة شارعي نبوي المهندس إبراهيم المغازي، إضافة الشارع المار من أمام محكمة كفر الشيخ ومديري التربية والتعليم وعمارة الشرق من الجانب الأخر .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما يتابع العمل في المحور الشرقي والمحور الغربي بالعاصمة، وجاري رصف عدد من مدن وقرى المحافظة، مؤكداً أنه وجه بشن حملة إزالة لإشغالات خاصة على الطرق الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، وأنه شدد على نظافة وتوسعة طريق كفر الشيخ اريمون.