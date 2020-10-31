أحدث هبوطا أرضيا.. السيطرة على انفجار خزان للصرف الصحي في المنوفية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، التعامل الفوري مع انفجار لخزان مياه للصرف الصحي، بشارع السيدة خديجة أمام مكتب تموين مدينة أشمون بمحافظة المنوفية . أكد سرور أنه تم التواصل الفوري والعاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون، لسرعة إصلاح انفجار الخزان بمساكن التعاون بشارع السيدة خديجة بأشمون، حيث تسبب الانفجار، في إحداث هبوط أرضي في الأسفلت وفتح فجوة كببرة في الطريق العام، وعلى الفور تم شفط المياه المتواجدة داخل الخزان والتعامل مع الهبوط الأرضي، بوضع أكثر من ثلاث سيارات ردم، بواسطة معدات مجلس المدينة، حتى عادت الأمور إلى طبيعتها، دون حدوث أي عوائق أو تعطيل للطريق العام أمام المواطنين. الشرطة الفرنسية في موقع هجوم ليون

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