شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يلتقي صيادي العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعدد من صيادي العريش، بحضور عدد من القيادات الشعبية.

وأكد المحافظ اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير سيناء وخاصة شمال سيناء، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ الى استئناف العمل فى ميناء العريش البحري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقرار الأمور.

من جانبهم وجه الصيادون الشكر للمحافظ ولكل الجهات المعنيه على حرصها الدائم على المساهمه فى توفير كل سبل الدعم فى الفترات السابقه لصيادين العريش