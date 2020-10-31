شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة بقرية الحشايشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مدرسة محمود السيد شحاته للتعليم الأساسي بقرية السيد إسماعيل، الشهيرة بالحشايشة، التابعة للوحدة القروية بالشمارقة مكونه من ١٤ فصل، بتكلفة ٦ ملايين جنيه،على مساحة 2113 مترا.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ والمهندس احمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى مدير المشروعات، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ان المدرسة التي تم افتتاحها هي اول مدرسة بالقرية، وبافتتاحها وضعت حدا لمعاناة الأطفال الذين كانوا يتوجهون لقرية الشمارقة، وعزبة السعدي، وكان بين قريتهم ومدرستهم ٤ كيلو، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة على انشاء المدارس، لوضع حد لمعاناة الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتقليل كثافة الفصول .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ستشهد المحافظة افتتاح ٣٠ مدرسة خلال المرحلة المقبلة فقبل بدء الدراسة تم افتتاح ٥ مدارس، وسيتم افتتاح ١٠ مدارس خلال الأسبوع الجاري، وسيتم افتتاح ٢٠ مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.