شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقدم العزاء في شهيدة بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واجب العزاء في الشهيدة مديحة صالح، موجهة بالتعليم النشط بإدارة بئر العبد التعليمية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه خلال مشاركته في يوم الوفاء تكريم للشهيدة تلقي مكالمة هاتفية من المحافظ قدم خلالها واجب العزاء لأهالي بئر العبد عامة وأهل الفقيدة خاصة، داعيا الله أن يتقبلها بقبول حسن وأن يسكنها فسيح جناته.

وأضاف رضوان ان المديرية نظمت بالتعاون مع إدارة بئر العبد التعليمية يوم وفاء للشهيدة بحضور الدكتور سليمان شميط، مدير إدارة بئر العبد التعليمية، وقادة التعليم وعواقل بئر العبد، وذلك بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنات.

كانت موجهة التعليم النشط قد استشهدت منذ عدة أيام برفقة عدد من أفراد أسرتها في حادث بقرية اقطيه بمركز بئر العبد.