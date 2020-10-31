شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة للكشف عن أعراض «كورونا» عبر «المحمول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين لا يعانون من أعراض قد يختلفون عن الأشخاص الأصحاء في طريقة سعالهم، وهذه الاختلافات ليست قابلة للتمييز باستخدام الأذن البشرية، ولكن يمكن التقاطها بواسطة الذكاء الاصطناعى.

وأبلغ الفريق عن نموذج ذكاء اصطناعى يميز الأشخاص المصابين الذين لا يعانون من أعراض عن الأفراد الأصحاء من خلال تسجيلات السعال القسرى، والتى يرسلها الأشخاص طواعية من خلال متصفحات الويب والأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وطبق الباحثون النموذج على عشرات الآلاف من عينات السعال، وكذلك الكلمات المنطوقة، وعندما قاموا بتغذية تسجيلات السعال الجديدة للنموذج، حدد بدقة 98.5٪ من السعال من الأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم، بما في ذلك الذين أبلغوا عن عدم ظهور أعراض لديهم ولكن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويعمل الفريق على دمج النموذج في تطبيق سهل الاستخدام، والذى إذا تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وتم اعتماده على نطاق واسع، فمن المحتمل أن يكون أداة فحص أولية مجانية ومريحة لتحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا دون أعراض للفيروس.

ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول يوميًا، ويسعل في هاتفه، ويحصل على الفور على معلومات عما إذا كان مصابًا بالعدوى، وبالتالى يجب التأكد من خلال اختبار رسمى.

من جانب آخر، وجدت دراسة جديدة أن العمل في متاجر البقالة يعرض الموظفين لخطر الإصابة بعدوى كورونا.

Advertisements