شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري العظيم لضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب والمُقرر إجراؤها على مدار يومي 7 – 8 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن هذا الاستحقاق الدستورى الذي يأتي في ظل المناخ الديمقراطى الذي تتمتع به مصر والذى يضمن التصويت بحرية لمن يستحقون تمثيل الشعب، لافتا إلى أن المشاركة لدعم العملية الديمقراطية وأن يمثل صوت كل ‏مصري رصاصة ضد الإرهاب بهدف لستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.‏

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء انتخابات مجلس النواب يكتمل البرلمان بغرفتيه ليؤديان دورهما لإثراء الحياة النيابية الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية.

وأضاف دسوقي بأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني على الجميع وأن يكون الشعب مشاركاً في كل الاستحقاقات الانتخابية.‏

وناشد رئيس الجامعة المواطنين عدم الإلتفات إلى دعوات التيارات الإرهابية الهدامة بعدم المشاركة في الانتخابات كما ناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية كافة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت للمحافظة على الصحة العامة.

وصرح رئيس الجامعة بأنه سيتم التيسير على العاملين للذهاب إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ‏بالتناوب خلال يومي عملية الاقتراع.‏

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