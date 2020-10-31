شكرا لقرائتكم خبر عن راعى الكنيسة الأسقفية فى احتفالية المولد النبوى: حرية التعبير لا تعنى الأذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، في احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها مؤسسة التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالإسكندرية اليوم بحضور قيادات دينية إسلامية ومسيحية.

وبحسب بيان صحفى صادر عن الكنيسة ، قال القس مينا حلمى ، راعى كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالإسكندرية: إننا في أشد الحاجة للتكاتف والتضامن الإنساني مسلمين ومسيحيين مهنئًا المسلمين باحتفالات المولد النبوي الشريف ، مضيفا لا نقبل أى أذى يحدث لأي إنسان تحت مسمى حرية التعبير فلابد أن تتسم هذه الحرية بالمسؤولية ولا تتعدى لإيذاء مشاعر الأخرين

فيما قال الشيخ محمد محمد الخطيب ، أستاذ الشريعة والدعوة بجامعة الأزهر ، إننا نحتاج إلى قدوة حسنة لنقتدي يها فخير قدوة الرسل والأنبياء مضيفًا: إننا نحتاج أن نقدم للغرب ما لا يعلموه عنا من تسامح ومن قيم إسلامية لاننا لا نقدم للغرب إلا صورًا من التطرف والعنف.

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بينما أعرب أيمن محمود ، مدير المؤسسة عن اعتزازه بحضور الكنيسة الاسقفية كشريك فى تقديم كثير من المبادرات داخل المؤسسة ضمن فاعليات مشروع معا من أجل تنمية مصر.