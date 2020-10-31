شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اقتصاد أمريكا ينمو بشكل أسرع وأفضل وأقوى من أى دولة على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الأمريكي بات ينمو بشكل أسرع وأفضل وأقوى من أي دولة في العالم، معربا عن تفاؤله بشأن الاقتصاد في العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "إن اقتصادنا الآن ينمو بشكل أسرع وأفضل وأكبر وأقوى من أي دولة على وجه الأرض. لقد سجلنا للتو أفضل ربع من النمو الاقتصادي سجلناه على الإطلاق - بزيادة قدرها 33.1%، وسيكون العام المقبل أعظم عام اقتصادى في تاريخ بلدنا".





وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي: "ترشحت لمنصب منذ 4 سنوات لأنني لم أستطع الجلوس والمشاهدة بعد الآن، حيث استمرت مجموعة صغيرة من واشنطن المطلعون في الثراء وهم ينزفون أمريكا الجافة. لا أحد يجسد هذه الخيانة والغدر أكثر من جو بايدن".

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وأشار ترامب، إلى أن بنسلفانيا بدأت فيها قصة الاستقلال الأمريكي، مضيفا: "إنها الولاية التي تم فيها التوقيع على الدستور الأمريكي - وبعد 3 أيام من الآن هذه هي الولاية التي ستنقذ الحلم الأمريكي".





وانتقد الرئيس دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بتأخير الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلا: "أعتقد أننا سنفوز بولاية بنسلفانيا هذه المرة.. أخر مرة فاز الجمهوريون هنا كان في عام 1972.. أمل ألا تؤجل المحكمة العليا الأمر أكثر من هذا لقد أجلوا الإعلان عن النتيجة عدة أيام.. على أخباركم الأمر ليس جيدا".

وأضاف ترامب، في وقت سابق: "عندما يكون هناك أيام مسموح فيها بالتصويت وعد الأصوات الى الثالث من نوفمبر ومن المعروف أنه الموعد النهائي للانتخابات.. ثم يصبح لديكم عدد معين من الأيام بعد الموعد النهائي للقيام بالعد النهائي مرة أخرى الذى من المفترض أنه تم الانتهاء منه بحلول الثالث من نوفمبر.. صدقوني.. الأمر مريب.. أنا أعتقد ذلك".