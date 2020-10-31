شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يجرى مباحثات التعاون المشترك في الخرطوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات بالخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حيث استهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى مؤخراً إلى القاهرة، وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكرى والأمنى بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة . بدأت المحادثات بلقاء ثنائى مع رئيس هيئة الأركان السودانية ، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان ، أعقبه إجتماع موسع لوفدى البلدين تم خلاله إستعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكرى الحالى وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبى طموحات البلدين فى الأمن والإستقرار والتنمية ، حيث تم الإتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة القادمة مع تكثيف التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية ، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى البلدين فى مشروعات التنمية والبنية الأساسية . Advertisements وأكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عقيدة القوات المسلحة فى إعتبار القدرات العسكرية رصيداً للسودان وإعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيداً لمصر . وإلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد وزير الدفاع السودانى حيث أستعرض الجانبان خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكرى المشترك ، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غداً بعقد إجتماع موسع لإستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمنى للتنفيذ .





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