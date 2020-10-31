شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الملك سلمان: المصروفات تتراوح ما بين30 ألف جنيه لـ100 ألف فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف سعد القائم بأعمال رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية أن افتتاح الرئيس السيسى لجامعة الملك سلمان كان افتتاح مهيب وحضره عدد من الشخصيات من المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تهدف إلى تقديم برامج مختلفة. Advertisements وتابع سعد خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، قائلا إن الجامعة تضم ثلاثة فروع فرع منها فى رأس سدر على مساحة 75 فدانا وتم تصميم الجامعة طبقا للمواصفات العالمية بمعايير وبرامج دولية والفرع الثانى لم يتم افتتاحه بعد وستكون في منطقة الطور وستكون منطقة علمية متكاملة والجامعات الأهلية تهدف إلى تقديم برامج مختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنها جامعة من الجيل الرابع وتم تصميم الجامعة طبقا للمواصفات العالمية ولدينا برامج مختلفة بين الطب والصيدلة والزراعة والهندسة وغيرها من العلوم. وواصل سعد، قائلا: إن معايير القبول تختلف عن معايير القبول التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وهناك اختبارات خاصة للطلاب فى اللغة والتخصصات المختلفة والتفكيرالنقدى والمنطقى، مشيرا إلى أن البنية التحتية التكنولوجية العالية بالجامعة تجعلنا قادرين على تطبيق التعليم الهجين، مؤكدا على أن المصروفات بالجامعة تتراوح ما بين ثلاثين ألف جنيه إلى مائة الف جنيه فى العام.

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