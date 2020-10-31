شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك": نتابع الأدوية المتداولة على القنوات ولن نتهاون مع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 17 جنحة متعلقة بحماية المستهلك، وهناك العديد من القضايا التى يتم الاهتمام بها ومتابعتها لتوضيح مدى خطورة هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم:" شغالين على الأدوية اللى بيتم نشرها فى العديد من القنوات، سواء كانت منشطات أو أدوية تخسيس أو أدوية للشعر وغيره، عشان نتأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستخدام، وبطالب الناس أنها متمشيش ورا أي حاجة تشوفها على بعض القنوات".