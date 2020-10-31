شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد لـ"مدبولى" أهمية مواصلة كافة الجهود لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت في قصر بغداد، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي مستهل اللقاء، حمّل رئيس الجمهورية العراقية، رئيس الوزراء تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكّد الدكتور برهم صالح الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والصداقة بين الشعبين العراقي والمصري، والإشادة بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود العراقية المصرية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، والتأكيد على أهمية مواصلة كافة الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات في المنطقة.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية العراقى، مؤكداً عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.