شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا أول دولة ترجمت القرآن الكريم.. وفتحت مسجداً كبيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا أول دولة ترجمت القرآن الكريم، كما أنها أول دولة فتحت مسجداً في باريس وهو المسجد الكبير الموجود في العاصمة، موضحاً أن هناك منشآت إسلامية كثيرة في فرنسا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن المتطرفين هم آفة الإسلام ونحاربهم لحماية الفرنسيين ومنهم ملايين المسلمين، كما أن المسلمين هم أول المتضررين من الإرهاب، مشيراً إلى أن 80% من ضحايا الإرهاب المسلمون أول ضحاياه، قائلا: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية".

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يأتى هذا بعدما سبق وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الأمة الفرنسية بأكملها تقف مع مواطنينا فى وجه هجوم جماعات التطرف، وأضاف ماكرون، خلال كلمة له من مدينة نيس التى شهدت هجوما، صباح الخميس الماضى، أنه "تم نشر 7 آلاف جندى من أجل توفير الحماية الأمنية للبلاد".

وفى وقت سابق تعرضت فرنسا لهجوم إرهابى جديد، بعد حادث الطعن بسكين، قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس، وعلقت صحيفة "نيكولا بورو" الإيطالية قائلة:" إن الحادث الإرهابى جاء بعد أن صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التوتر مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ليكون دليلا جديدا على دعم أردوغان للإرهاب فى أوروبا بجميع أشكاله.