شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج يطبعون بطاقات التصويت بانتخابات المرحلة الثانية بعد غد الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من اللمسات النهائية قبل انطلاق عمليات التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات، حيث تم الانتهاء من طباعة أكثر من 30 مليون بطاقة اقتراع لاستخدامها في التصويت خلال المرحلة الثانية، وتتضمن اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابي وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة في كل دائرة انتخابية، كما تتضمن علامة مائية منعا للتلاعب.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية ممن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من بعد غد الاثنين فى طباعة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تمهيدا لتصويت عليها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام التصويت.

ويدخل الناخب في الخارج على موقع الهيئة "www.elections.eg" خلال اليومين المحددين الاثنين والثلاثاء المقبلين ويقوم بطباعة بطاقة ابداء الرأي حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

ويضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

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ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسي يتنافسون فى دائرتين.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فقد بلغ عددها 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون في 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد،

وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون في 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون في 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد، وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون في 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون في 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد.

وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد، وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز ب100 مقعد، والثانية قطاع غرب الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز ب42 مقعد.