شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الملك سلمان لتلفزيون الخليج 365: نطبق آليات محكمة لقبول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان، أن الجامعة هى من الجامعات الذكية التى لديها أعلى مستوى من تكنولوجيا المعلومات سواء على مستوى البنية التحتية أو فى التطبيقات، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت بالفعل فى استقبال الطلاب من 17 أكتوبر الماضى والطلبة حاليا منتظمين فى الدراسة والرئيس وجد الطلاب منتظمين ويمارسون حياتهم اليومية بشكل اعتيادي.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان خلال التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365 حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لجامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى بشرم الشيخ، والتى أعدتها هدى أبو بكر وقدمتها آلاء شتا، أن الجامعة تضع آليات لقبول الطلاب، وهى آليات محكمة جدا فى اختيار الطلاب، فبخلاف مجموع الثانوية العامة، يمر الطلاب باختبارات تخصصية، حيث نقوم بمعادلة بين المجموع والاختبارات التخصصية والتفكير المنطقى والنقدى، لنخرج بما يسمى بـ "مجموع اعتبارى" خاص بالجامعة، وتتم هذه العملية بمنتهى العدالة والشفافية.

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وحول المصروفات فى الجامعة، أكد الدكتور حسين على أن الأمر لابد أن يقاس بمنطق "الطلبة بياخدوا ايه ويدفعو كام ؟"، مشيرا إلى أن أعلى كلية هى الطب بتكلفة 105 الف جنيه ، وهناك مصروفات تصل إلى 20 أو 30 ألف حسب تخصص الطالب والمجال الأكاديمي.

وعن كيفية ما تهدف إليه الجامعة من وضع مصر على السياحة التعليمية، قال أن الجامعة تطبق برنامج متكامل، فحين يلتحق الطالب نوفر له النشاط الأكاديمى والرياضى والسياحى، وهناك أنشطة طلابية مكثفة للزيارات والتعرف على المناطق السياحية، وسيتم تطبيقها بشكل أكبر الفترة المقبلة مع اختفاء كورونا، وهذه هى جزء من التنمية التى تقوم بها فى منطقة سيناء، حيث يتم أيضًا تنمية ثقافة الطالب بالإضافة للمعارف والمهارات التخصصية.

وأشار رئيس جامعة الملك سلمان إلى أنه سيتم قريبا افتتاح فرع الجامعة بمدينة الطور، وعن توفير فرص العمل قال، أن الجامعة مبنية على أنها تربط مع الصناعة بحيث يكون لدينا بروتوكولات تعاون مع الصناعة والسياحة والآثار، وسوف نبدأ فى عمل شراكات ليس فقط مع الجامعات ولكن مع الشركات حتى يتدرب الطالب ويستطيع أن يجد مكانه بعد التخرج فى السوق المحلى، وكذا يجد له مكان أيضًا فى السوق الدولي.