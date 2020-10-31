شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لدينا 72 جامعة ونخطط للوصول إلى 125 في عام 2032.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.

السيسى يرحب بالوفد السعودي ويشاهد فيلما تسجيليا بافتتاح جامعة الملك سلمان

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات فيلما تسجيليا بعنوان: "منارات سيناء الحديثة"، والذى يتحدث عن التنمية الشاملة التى تشهدها سيناء مثل جامعة الملك سلمان والتى تأتى فى إطار تطوير الدراسة الجامعية، وغيرها من الجامعات.

مطار القاهرة ينقل 26 ألف راكب على متن 233 رحلة سفر ووصول

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 121 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15199 راكبا، كما يغادر المطار 112 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11695 راكبا.

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإنتاج الحربى والشركات الأوكرانية

استقبلت وزارة الإنتاج الحربى وفداً أوكرانياً رفيع المستوى برئاسة Ihor Zhovkva نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى للعلاقات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربى" والجانب الأوكرانى.

وزير التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه كان بالأمس فى محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب لافتتاح الجامعات الجديدة لاسيما اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واليوم وفى آخر أيام شهر أكتوبر الذى شهد ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أبى الشهر أن ينصرم إلا بافتتاح جامعة الملك سلمان الدولية فى كفر الشيخ.

السيسى: نحتاج 400 مليار جنيه لتوفير جامعة لكل مليون شخص عام 2032

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل مليون شخص في مصر يحتاجون إلى جامعة سواء كانت خاصة أو أهلية أو حكومية، قائلا: "إذا كان في مصر لدينا 100 مليون شخص نحتاج إلى 100 جامعة، بغض النظر عن التصنيف الخاص بهذه الجامعات".

الرئيس السيسى: نسعى لإنشاء جامعات مصرية بمواصفات ومعايير عالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة التعليم، وأوضح الرئيس: "نسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر.. ولدينا 30 ألف مصري في الخارج وهم يشكلون عبئا على الأهالي والأسر.. وليس الأمر مقتصر على المال ولكن هناك ظروف أخرى مثل أزمة كورونا.. ونسعى إلى أن نستوعب هذه الأعداد في مصر حتى لو جزء كبير منها".

الرئيس السيسى يواصل التحذير: عدم الاستقرار مدمر للدولة والمستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم البدء في تطوير أحد المتاحف في عام 2010 وتوقف العمل فيه نتيجة أحداث عام 2011، متابعا: "هذه الفكرة علينا التأكيد عليها.. الفكرة مش معناها إساءة لأحد.. أي فعل الناس هتعمله له تكلفة كبيرة جدا".

الرئيس السيسى يفتتح 3 متاحف كبرى من أرض الفيروز عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، متاحف كفر الشيخ، وشرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية بعد تطويرهم. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان، في مدينة شرم الشيخ، وعددا من المشروعات الأخرى.

الرئيس السيسى: رممنا أكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم بسبب عدم الاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبى على كافة القطاعات بما فيها قطاع الآثار وتطوير المتاحف، قائلا: "الدليل اهو تأخرنا 10 سنين في تطوير أحد المتاحف.. والشركات اللى تعطلت والاقتصاد اللى راح.. والإرهاب اللى اتصدر لنا في عام 2011 وفى عام 2013.. وفى قطاع الأثار مش بس تعثر أو مش تكمل.. أو ممكن يتم الاعتداء عليها.. حجم التدمير والخراب على المنشآت والمتاحف.. أكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم والدولة قامت بترميمهم وهذا لا يليق".

رئيس وزراء العراق: نعمل على الاستفادة من التجربة المصرية للنهوض بالاقتصاد

ألقى مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، كلمة أمام الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، الذي عقدت فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء البلدين.

رئيس الوزراء : 4 محاور مهمة للتعاون مع الأشقاء فى العراق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي "معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى " والذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين.

رئيس الوزراء: الحفاظ على الحقوق المائية لمصر والعراق أمن قومى عربى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بمقر مجلس الوزراء العراقى، بدأه رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنياًُ تكرار الزيارة، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العزيز، الذي تربطه بالعراق روابط تاريخية قوية وعميقة، تدفع الجانبين الى العمل من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضاً لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكداً أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.

رئيس وزراء العراق:الشعب المصرى والعراقى بينهما روابط تاريخية قوية وعميقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بمقر مجلس الوزراء العراقى، وفى بداية المؤتمر رحب الكاظمى ، بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنياًُ تكرار الزيارة، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العزيز، الذي تربطه بالعراق روابط تاريخية قوية وعميقة، تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الإرتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضاً لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والإستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكداً أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.

ماكرون: تم تحريف كلامى وفسروه خطأ على أنه تأييد للرسوم المسيئة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجماعات المتطرفة كانت مقصد حديثه عن الإسلام وليس الدين الإسلامي كله، مشيرا إلى أن 80 % من ضحايا الإرهاب مسلمون، وهذه الجماعات المتطرفة يشوهون الإسلام والمسلمين. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه لأن الناس فهموا أنه مؤيد لهذه الرسوم.

"العدل" تطلق خدمات التوثيق فى 20 مكتب بريد وتفتتح 7 مقار جديدة للشهر العقارى

أطلقت وزارة العدل، اليوم السبت، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقارى من داخل 20 مكتباً بريدياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهورية.

بدء الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب غدا

يبدأ فى الثانية عشر ظهر غد الأحد، الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية حتى يتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتفكير في اختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.

حبس حمو بيكا عامين مع الشغل فى قضية سب وقذف هانى شاكر

قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

الرى تتوقع سقوط أمطار متوسطة غدا على البحر الأحمر وجنوب سيناء والصعيد

تشير نماذج مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار متوسطة غدا الأحد على محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط الصعيد وتقل شدتها على شمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى بعض محافظات الدلتا.

الهيئة الوطنية تعلن غدا نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الثانية ظهر غدا الأحد، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك فى مؤتمر صحفى عالمى من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

الصحف السعودية تسلط الضوء على افتتاح جامعة الملك سلمان بحضور السيسى وأمير تبوك

سلطت الصحف والمواقع الإخبارية السعودية الضوء على افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، صباح اليوم، بحضور الرئيس المصرى وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

مدبولى: نحمل إلى أرض بلاد الرافدين رسالة تضامن وتهنئة بالانتصار على الإرهاب الغاشم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصرى والعراقى، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

مصر والعراق يتفقان على أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

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رئيس الوزراء العراقى يشكر السيسي على توفير العلاج المجانى للعراقيين

أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، خلال اجتماع اللجنة العليا المنعقدة بالعراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى بالطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، على رأسها الكهرباء والطرق والكبارى والاسكان، مشيرا إلى إمكان التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.

مدبولى من العراق: توجيهات من السيسي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة فى الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصرى والعراقى، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

أستراليا تطالب بتحقيق عاجل فى الكشف عن سيدات بمطار قطر.. ومطالب بتعويضات

طالبت السلطات الأسترالية قطر بالتحقيق بعدالة بعد الاعتداء على عدد من السيدات فى مطار حمد، وإجبارهم على التفتيش بشكل مهين، وأن هناك احتمالات بمطالبة ضحايا الفحص القسرى فى مطار حمد بتعويضات.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، متحف شرم الشيخ، واستمع شرح عن المتحف من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.

ماكرون: المسلمون الأكثر تضررا من محرفى الإسلام ولا أؤيد الرسوم المسيئة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، موضحًا أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم، وعن الغضب الذى أثارته الرسوم المسيئة التى نشرتها مجلة شارلى إيبدو، قال "الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعًا حكوميًا، بل هى منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".

مصر والعراق توقعان 15 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، 15 اتفاقية تعاون بين البلدين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

جدة تستقبل غدا أولى رحلات المعتمرين بعد توقفها بسبب كورونا

تصل إلى جدة غدا الأحد أولى رحلات الطيران التى تقل المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان. وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

رئيس مجلس النواب الليبى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى القاهرة قادما من العاصمة المالطية فاليتا، وذلك للقاء عدد من المسئولين فى زيارة سريعة لعدة ساعات.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية تصل للسيول بسيناء وخفيفة بالقاهرة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ، شبوره مائية صباحا ، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، و شبوره مائية صباحا ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية .

الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 9 مليارات جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الرئيس السيسى والوفد السعودى يلتقطون صورة تذكارية داخل جامعة الملك سلمان

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد السعودى المرافق له برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على التقاط صورة تذكارية خلال تفقدهم مبانى ومنشآت جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.

الرئيس السيسى لطلاب جامعة الملك سلمان: "عايزين نطلع أفضل جودة تعليم"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بجامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث تحدث مع طلاب الجامعة قائلا لهم: "برحب بيكم في الأول وبتمنى لكم كل التوفيق.. إيه اللى ناقص هنا مش عملناه"، ليؤكد الطلاب على أن كل الأمور داخل الجامعة جيدة.

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.

الرئيس السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والمبانى التابعة لها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية فى شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن مبانى ومنشأت الجامعة المختلفة، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

الإدارية تعاقب مهندسا تقاعس عن تحرير مخالفات بناء على أراضى زراعية دون ترخيص

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا لله، نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (م.م.ع) مهندس بمحافظة الزقازيق في حكم محكمة أول درجة بخصم شهرين من أجره، لتقاعسه مع آخرين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تعديات العديد من المواطنين على الأراضى الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع في عزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق.

الرئيس السيسى يفتتح 6 مشروعات تنموية على أرض الفيروز

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، عددا من المشروعات التنموية، خلال افتتاحه جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

السيسى: تكلفة المشروعات فى سيناء خلال 6 سنوات تقارب 700 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أى مشروع جديد يتم تنفيذه يحتاج إلى إجراءات كبيرة حتى يتم عمله وتنفيذه، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء أكبر محطة للمعالجة فى العالم فى إطار محاولة الاستفادة من المياه وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

الهيئة الهندسية تؤكد تنفيذ 342 مشروعا في سيناء بإجمالى 310 مليارات جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد تم تكليف الهيئة الهندسية خلال الفترة السابقة، بتنفيذ 342 مشروع بإجمالى 310 مليارات جنيه على أرض سيناء، بخلاف المشروعات الأخرى التي تنفذ بالجمهورية.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى السودان

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متجهاً إلى العاصمة السودانية " الخرطوم " فى زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية.

رئيس الهيئة الهندسية يكشف تفاصيل مشروعات تنمية سيناء أمام الرئيس السيسى

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بعدد 5 أنفاق، ونجحت الهيئة الهندسية في تنفيذ 2 مجموعة بـ 4 أنفاق هي "أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، و3 يوليو جنوب بورسعيد"، بأطوال 19 كيلو متر".

استقبال رسمى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة العراقية تمهيدا لبدء أعمال اللجنة المشتركة

استقبل مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقى اليوم، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدى بمبلغ 1.490 مليار دولار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليون دولار الموقعة بتاريخ 20 – 7 – 2020 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

الرئيس السيسي: لدينا 72 جامعة ونخطط للوصول إلى 125 في عام 2032

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن مصر لديها حاليا 72 جامعة باختلاف أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 125 جامعة في عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حاليا بين تعداد السكان وعدد الجامعات بواقع جامعة لكل مليون نسمة ، مشيرا إلى أن الجامعات الجديدة تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق هدف تطوير منظومة التعليم.