شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخرطوم، السبت، استئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، الأحد، لبحث قضايا ملء وتشغيل السد الإثيوبى، وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن "مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، تستأنف الأحد، بين وزراء شؤون المياه بالدول الثلاث"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوزارة أن استئناف المفاوضات يأتي بناء "على اتفاق وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، خلال اجتماعهم الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في 27 أكتوبر الجاري".ونقل البيان عن رئيس الوفد السوداني المفاوض صالح حمد، قوله إن "السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق، مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية".

وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول طريقة عقد الاجتماع سواء كانت وجاهية أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي فبراير الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقا ثلاثيا بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.