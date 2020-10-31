شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بطل فيديو الهروب من رجل المرور فى منطقة البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، من القبض على الطفل الذى تهكم على رجل المرور ، أثناء سيره بالطريق فى منطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة ، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطي وفر هاربا .

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ولاقى تماسك رجل الشرطة ، في التعامل مع الطفل ، إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح لو بقيادة السيارة.

وعقب انتشار مقطع الفيديو، كان التحرك الرسمي سريعا، حيث أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في الواقعة ، واتخاذ اللازم قانونًا.